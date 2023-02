Careca: "Maradona sarà felice dello scudetto Napoli! Ferlaino diceva che bevevo la birra, ecco come risposi" | VIDEO CN24

Passare mezz’ora a parlare con Antonio Careca, che a Napoli torna sempre volentieri - ora impegnato con Legends-Ci vediamo a Napoli, su Nexting - perchè ci ha lasciato un pezzo di cuore, regala spunti interessantissimi praticamente su tutto. Sul Napoli, su Luciano Spalletti, su Aurelio DeLaurentiis, su Victor Osimhen, su Khvicha Kvaratskhelia. E su tanto altro, in una lunghissima intervista.

“Lo scudetto del Napoli senza un giocatore come Maradona? Mi fa piacere, noi abbiamo giocato per la città e per i tifosi. Io credo che Diego sicuramente, come è stato per il Mondiale, sia molto felice: la nostra storia è incomparabile, lo scudetto potrà anche essere vinto al 99% però sarà un’altra storia. Noi avevamo altre difficoltà, erano enormi nel giocare contro le altre squadre. Chi vincerà farà la storia, ma la nostra è indimenticabile: il primo scudetto è indimenticabile, erano 61 anni che il Napoli esisteva e le scommesse fatte da Ferlaino con Maradona nel 1984 facevano pensare allo scudetto. Ferlaino resta un grande presidente e ha fatto la storia del Napoli. Mi prese al San Paolo e mi disse che mi piaceva molto la birra: risposi dicendo che in campo ci avrei pensato io”