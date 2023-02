Careca a Kiss Kiss: "Obiettivo Scudetto ma il Napoli può arrivare in finale Champions. Il gol di Osimhen mi ha ricordato Pelè"

Antonio Careca è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione radiofonica Radio Goal.

Gli azzurri devono lottare sino alla fine per il campionato anche se hanno questo vantaggio.

C'è anche la Champions da disputare: può arrivare una finale. L'obiettivo è lo scudetto e mi auguro che possa arrivare.

Singoli? Lobotka ha fatto un bellissimo campionato, anche Kvara. Con la Roma Osimhen ha fatto un bellissimo gol: a me ha ricordato più un gol di Pelè che un gol mio. Poi nel secondo tempo è arrivato il gol di Simeone, contro la Roma di Mourinho che ha grande esperienza. Chi entra dalla panchina sta facendo la differenza, è la forza di questa squadra.

Spalletti riesce a dare uno spirito vincente restando concentrati. Purtroppo è andato fuori dalla Coppa Italia, restano però le due competizioni principali: il Napoli per me può arrivare in finale di Champions, con la rosa ampia che ha può puntare ad alti livelli.

Similitudine col mio Napoli? L'unione di gruppo. Spalletti fa la cena di tanto in tanto e vedo un gruppo unito. L'allenatore fa bene, bisogna vivere il calcio pensando al prossimo impegno. Sta facendo di questi calciatori degli uomini vincenti. Speriamo arrivi una vittoria per il popolo napoletano: come lo è stato per me che con orgoglio dico di essere un brasiliano-napoletano.