Caravello: "Napoli in Champions si può. Osimhen? Vi rivelo chi può essere il suo sostituto"

Intervenuto ai microfoni di Azzurro 99, trasmissione in onda ogni giorno alle ore 18:00, Danilo Caravello, Agente FIFA:

“Secondo me il Napoli sale le proprie quotazioni in vista Champions se il Ranking ci consente di avere la quinta squadra nella massima competizione europea. Serve la continuità di risultati che fino ad oggi è mancata. L’Inter si è dimostrata la squadra più forte in Italia, magari ci può essere un calo dopo la sconfitta con l’Atletico che può favorire il Napoli, ma allo stesso tempo è una gara dove l’Inter potrebbe arrivarci con tanta voglia di fare. Sostituire Osimhen? Un attaccante tra i più forti al mondo, il primo obiettivo secondo me può essere Jonathan David che il Napoli aveva già cercato. Zirzkee poi che sta facendo faville con il Bologna. Altro calciatore che potrebbe far al caso è Santiago Gimenez”