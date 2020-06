Caravello a CN24: "Under e Osimhen per Callejon e Milik? Arriverebbero due giovani! Kessie ha già esperienza..."

Ultime calcio Napoli - L’intermediario di mercato Danilo Caravello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Che mercato dobbiamo aspettarci? Una sessione comunque interessante, chi avrà maggiori poteri economici potrà fare qualche colpo in più mentre chi dovrà far quadrare i bilanci dovrà aguzzare l’ingegno per trovare i giusti colpi, ad esempio lo scambio Arthur-Pjanic dove sono girati pochi milioni di euro.

Il Napoli andrà incontro ad una estate movimentata, Gattuso è stato bravo a ricompattare il tutto ed i risultati stanno uscendo fuori.

Callejon, Allan e Koulibaly? Se arrivano le offerte giuste per gli ultimi due, si potrebbe ripartire da giovani importanti come Osimhen. Però in Italia va dato il giusto tempo di adattamento tattico e tecnico per ottenere i risultati.

Under e Osimhen per Callejon e Milik? Arriverebbero due giovani per due calciatori più esperti che hanno già dimostrato il loro valore: tante volte quando finiscono i cicli le società devono capire quand’è il momento giusto per cedere. Si punta su giovani forti che ancora non hanno dato il massimo: magari tra sei mesi parleremo di altro, magari chi arriverà si sarà già integrato ed avrà già dato adeguati risultati.

Un giovane a centrocampo? Kessie ha già esperienza, è da anni che gioca in Serie A e al Milan non ha ripetuto ciò che aveva fatto vedere all’Atalanta. La mediana del Napoli ha già calciatori di valore, è altamente competitiva e l’unico problema sarà quello di amalgamare i nuovi arrivi in vista della prossima stagione: Gattuso sul campo ha già dimostrato però il modo in cui far rendere al meglio i suoi, e Maksimovic ne è un esempio.

Roberto Baronio? Bisogna fargli i complimenti per l’approdo alla Juventus Under 23, la sua ultima avventura non si era chiusa bene con la Primavera del Napoli. Si merita un grosso in bocca al lupo”