Carannante: "Quando si parla dl confronto Garcia-Mazzarri bisogna considerare una cosa"

L’ex difensore del Napoli Antonio Carannante ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Delietta Gol in onda ogni giovedì alle 21:00 su Prima Tv e TV Luna.

“Quando si parla di confronto Garcia-Mazzarri bisogna considerare che Garcia ha avuto la squadra in ritiro e ha potuto lavorare in tutta tranquillità. Mazzarri può non piacere, ma ha preso la squadra in un momento disastroso quando era a pezzi mentalmente e fisicamente. In più quando ha preso la squadra si giocava ogni tre giorni e non ha potuto lavorare a questo aggiungiamoci infortuni, squalifiche e le partenze di Osimhen e Anguissa. Non era facile tirarla su. Non conta solo il modulo o la filosofia di gioco ma ci sono anche tante altre cose.

Milan? Per me il Napoli non ha giocato male. Poco propositivo? Ma per esserlo devi essere al 100% dal punto di vista psico-fisico. Abbiamo giocatori che non saltano più l’uomo”