Carannante: "De Laurentiis dice di averci preso dalla m**da e lì ci lascerà! Come fa il Corriere dello Sport a sapere certe cose?"

Antonio Carannante, ex difensore di Napoli e Piacenza, ha parlato nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Corriere dello Sport ha riportato di come sono andate le cose nello spogliatoio del Napoli, ma chi gliele dice queste cose? De Laurentiis dice che ci ha preso dalla ‘mer*a’ e lì ci lascerà. Ancelotti o si è rincoglionito oppure sta dalla parte della società. A me non interessa che abbia vinto, mi interessa che faccia bene al Napoli. La cosa più grave è che i giocatori non esultano, ma nemmeno il pubblico esulta più. Nessuno va a far casino quando c’è un rigore non assegnato al Napoli. Non c’è più anima. Si è creata una situazione assurda”.