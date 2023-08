Caputi: "Scudetto? Juve più equilibrata ma la favorita è un altra..."

Notizie Calcio Napoli - Il collega Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera:

“Ho visto una Juventus decisamente equilibrata, più equilibrata rispetto ad un anno fa anche grazie ai due esterni che danno la possibilità a Chiesa di non doversi occupare della difesa e poter stare più vicino a Vlahovic, ma non avevo bisogno di vedere la partita contro l'Udinese per pensare che la Juventus sia una squadra che può lottare per lo Scudetto.

Il mercato delle big? Non credo che le gerarchie ad oggi siano tanto cambiate. Il Napoli campione in carica resta la squadra da battere perché è quella che ha cambiato meno, già solo il fatto di aver trattenuto Osimhen e Kvara gli permette di partire in pole position. L'Inter come caratteristiche rimane la stessa squadra dell'anno scorso, con una rosa ampia e con la possibilità di sostituire i titolari con giocatori di livello, va capito se le potenzialità dei giocatori nuovi vadano di pari passo con le qualità, dietro queste due c'è la Juve.

Il Milan ha cambiato tanto e alla prima uscita per 25 minuti ha fatto una buona impressione ma dobbiamo vedere come gira la squadra di Pioli anche contro altri avversari. Roma e Lazio stanno ancora cercando di completarsi. Vlahovic-Lukaku? È sensato solo da un punto di vista economico e solo così può essere giustificato. Lukaku è un grande centravanti ma anche Vlahovic lo è ed ha in più rispetto al belga dei margini di crescita".