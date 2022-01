Caputi: "Non sono meravigliato dell’addio di Insigne, ma andare in America ti fa sparire da un certo tipo di panorama"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Massimo Caputi, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Insigne? Spalletti non è fortunato, ma c’entra pochissimo con questa situazione. Detto questo, la questione andrà gestita nel migliore dei modi per fare in modo che possa passare facilmente: qualsiasi partita negativa potrà essere uno spunto per dire di tutto. Non sono meravigliato dell’addio di Insigne, avremmo fatto tutti questa scelta di vita: però è dovuta a tanti fattori, quello economico, quello di vivere una realtà diversa, ma andare in America ti fa sparire da un certo tipo di panorama. Uno come Insigne però o faceva questa scelta, o doveva finire per forza in un grande club: ha sempre dato tutto per il Napoli, sarà un finale di stagione importante anche per lasciare nel migliore dei modi. Serie A? Difficile prendere scelte come stoppare il campionato, i calendari sono ingolfati”