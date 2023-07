Caputi: "Kim? Più facile sostituire lui di Osimhen! Su Garcia dico che bisogna avere le palle per accettare il post-Spalletti"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Massimo Caputi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kim? Più facile sostituire lui di Osimhen, per quanto sia forte. Bisogna aspettare cosa accadrà a Parigi, è Mbappé il passaggio chiave per un eventuale domino, il Bayern Monaco era interessato ma non alle cifre avanzate dal Napoli: è un gioco che sarà al centro delle nostre discussioni per le prossime settimane. Osimhen ha caratteristiche diverse da Vlahovic, ma uno ha giocato nella squadra trionfo della coralità e del gruppo, l’altro è stato in una squadra dove tutto questo non c’era. Garcia? Ci voleva un allenatore di personalità che accettasse la sfida senza timori, è ciò che traspare dal suo atteggiamento: chiunque fosse arrivato dopo Spalletti e la stagione scorsa, avrebbe avuto una eredità enorme. Bisogna avere le palle per accettare”