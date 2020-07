Caputi: "Il Napoli ha qualità, ma deve essere più cattivo davanti alla porta: l'emblema è Milik. Politano? Ieri si è inventato un gol"

Ultime calcio Napoli - Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli crea tante occasioni ed è un dato confortante, ma deve avere maggiore cattiveria e convinzione quando è davanti alla porta. Questa squadra ha grande fraseggio e qualità, purtroppo non hanno una buona mira. Un grande team concretizza al massimo quanto produce. Milik capocannoniere? Non lo vedo far parte di questo progetto nonostante questo primato, ci sono tante voci che lo vogliono via. Arek primo marcatore significa che il Napoli ha concretizzato poco e che serve qualcosa in più davanti. Politano? Ieri si è inventato un gol, ha qualità ma deve crederci. Non deve accontentarsi del dribbling o dell'assist, dovrebbe essere più egoista in zona gol. Credo possa essere una pedina importante per diversificare le caratteristiche del tridente"