"Gran colpo della #Lazio che battendo il #Napoli per la 2 volta in pochi giorni si conferma una delle più belle e credibili realtà del nostro campionato. Per la squadra di #Conte nulla di compromesso ma è il secondo stop casalingo contro una diretta concorrente #NapoliLazio".

Questo il tweet del noto opinionista, Massimo Caputi, post Napoli-Lazio 0-1.