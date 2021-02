Caputi: "Esagerazione nei confronti di Gattuso, non è colpa solo sua! Diventa tutto autolesionismo"

Massimo Caputi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C’è esagerazione nei confronti di Gattuso, non ci si può sfogare solo con l’allenatore per i mancati risultati. Quando giochi senza Osimhen e Mertens per due mesi abbondanti che sono i due calciatori più importanti d’attacco allora è dura. Il Napoli può lottare per le prime posizioni, ma le sette sconfitte sono tante. E’ autolesionista dire di voler mandare via Gattuso".