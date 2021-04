Caputi: "Atalanta e Napoli andranno in Champions. Conferma Gattuso? No, rapporto con ADL deteriorato"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Caputi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Peccato per i tanti infortuni del Napoli visto le sue potenzialità, ma dall'altra parte c'è da dire che nessuna squadra, Inter a parte, è riuscita a trovare la giusta continuità. Secondo me Atalanta e Napoli andranno in Champions League, anche se alla corsa si aggiungerà anche la Lazio se vincerà contro il Torino. Il Napoli, a differenza delle altre, non ha scontri diretti. Rinnovo Gattuso? Credo che il rapporto con la proprietà si sia deteriorato, avrei paura che possa accedere di nuovo quanto successo in passato".