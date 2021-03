Caputi: "A Roma si parla di Simone Inzaghi al Napoli"

Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“A Roma si parla di Simone Inzaghi al Napoli. Non arriva la firma per il rinnovo. Il contratto dovrebbe essere pronto da mesi. De Laurentiis deve scegliere il miglior allenatore che ritiene opportuno. Io credo che Gattuso alla fine non resterà a Napoli la prossima stagione. Sicuramente De Laurentiis ha ascoltato più campane ed ha parlato con più allenatori. Per una società importante come il Napoli, è importante sentire più di una persona per valutare il profilo migliore".