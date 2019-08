Caputi: "4-2-3-1 di Ancelotti cucito addosso ad James o Lozano, il tecnico preferisce questi due profili ad Icardi"

Massimo Caputi, giornalista del Messaggero, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ancelotti preferisce un giocatore alla James rispetto ad un Icardi per il suo Napoli. E’ un vantaggio avere a disposizione un allenatore che già conosce bene la squadra, non mi sorprende questa predisposizione del tecnico per il 4-2-3-1. E’ un modulo che sembra cucito addosso ad un giocatore come James o Lozano. Detto questo, non credo che Ancelotti proporrà un unico schema. Credo che possa giocare con un atteggiamento più offensivo quest’anno perché con Manolas hai un giocatore che, rispetto ad Albiol, è più bravo a recuperare”.