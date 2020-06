Avellino, Capuano torna a parlare di Mertens: "Quando dissi certe cose lo conoscevo solo in maniera semantica"

Ultime calcio Napoli - Dopo il record battuto da Dries Mertens, Eziolino Capuano, attualmente allenatore dell'Avellino, è tornato a parlare del belga ai microfoni di Radio Sportiva:

"L'arrivo di Gattuso ha compattato tutto l'ambiente, è una squadra più solida e più capace nella fase di sofferenza. Spero che il gol decisivo della finale di Coppa Italia lo possa segnare Mertens, così può ripostare la mia intervista. Quando 8 anni fa parlai di Mertens lo conoscevo in maniera semantica e non intrinseca, pensavo potesse fare solo l'alternativa di #Insigne, non intendevo assolutamente sminuirlo. Con Sarri è diventato un extraterrestre".