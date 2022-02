Capuano: "Se fossi in Spalletti non mi illuderei, l'Inter al Maradona vuole chiudere il discorso scudetto"

Le parole di Giovanni Capuano sulla partita Napoli Inter a Sportitalia:

"Vidal è fuori condizione e Bastoni può diventare un problema. L'Inter è un po' uscita dalla partita contro la Roma accaduto contro il Milan, ma a differenza del Milan la Roma non ha la stessa identità per mettere in difficoltà l'Inter.

Se fossi in Spalletti non mi illuderei di trovare un Inter morbida. Penso che la squadra di Inzaghi andrà al Maradona per riprendersi cosa ha lasciato nel Derby e chiudere il discorso scudetto".