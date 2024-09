Capuano: "Questione Osimhen tutt'altro che un trionfo. Capo Ultras Inter ucciso? Dal 2017 è stato fatto molto poco"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24: "Se prendi Conte, prendi una squadra per Conte: a me non sorprende per nulla la campagna acquisti di De Laurentiis. Mi sorprende com’è finita la questione Osimhen. Questione di principio? Un giocatore per cui l’anno scorso c’erano offerte da 130-140 milioni, il Napoli ha messo la clausola credendo ci potesse essere gran mercato, va in prestito fino alla prossima stagione, a me sembra tutt’altro che un trionfo. A me pare che De Laurentiis abbia limitato i danni ed evitato la beffa pagando un giocatore fuori rosa 2 milioni lordi al mese. Osimhen viene da una stagione pessima dal lato del rendimento, ma catastrofica come comportamento, non valeva neanche 80 milioni. O questa cosa viene corretta, oppure l’anno prossimo stiamo a parlare delle stesse cose. Accoltellamento capo ultras dell’Inter? Mi piacerebbe se ne parlasse con coerenza attenendosi ai fatti. Un anno e mezzo fa è stato ucciso un altro capo ultras della Curva Nord. Dico solo che nel 2016 ho avuto l’onere e la fortuna di seguire la Commissione Antimafia perché si è tramutata in una caccia nel tentativo di dimostrare un legame tra Agnelli, la Juventus e la Ndrangheta, narrazione che faceva molto piacere a qualche membro di quella commissione. Alla fine, la Commissione ha dato una serie di indicazioni su come agire da un punto di vista normativo, ma dal 2017 in poi non è stato fatto nulla. Il problema esiste, lo sanno tutti, è stato fatto molto poco".