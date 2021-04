Capuano: "Ottima stagione del Napoli, l'unico problema è il rapporto società-allenatore"

Napoli - Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

"Ritorno del pubblico negli stadi? Sicuramente è una buona cosa che non penso comporterà problemi a livello organizzativo. Del resto, già all’inizio del campionato avevano dato l’ok all’ingresso di 1000 tifosi. Naturalmente questo rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, non solo per il calcio ma per tutti gli sport.

Bilanci Serie A? Il Sassuolo è una bella realtà, considerando da dove è partito, sta procedendo bene. Anche il Napoli, nonostante la parentesi negativa invalidata dai numerosi infortuni, penso stia facendo un’ottima stagione, l’unico problema attuale, che poi è quello già capitato altre volte, è il rapporto tra società e allenatore. Bene anche la Roma che, comunque vada la partita con il Manchester United, sta resistendo bene nonostante il cambio dirigenziale. Le squadre che mi hanno deluso sono certamente il Cagliari, che mai mi sarei aspettato di veder lottare per non retrocedere e la Juventus il cui rendimento è altamente al di sotto della rosa a disposizione".