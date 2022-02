Capuano: "Mertens sta facendo cose fuori dal comune, deve giocare al posto di Osimhen se non è al 100%"

Eziolino Capuano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Inutile ricordare le assenze del Napoli, ma è vero che sono mancati. Allo stesso tempo però senza grandi giocatori il Napoli è riuscito a fare partite all’altezza con i sostituti, come la partita con la Juventus. Oggi attraverso la capacità degli allenatori si riesce a far si che una partita sia equilibrata anche se i valori in campo sono diversi. Zanetti sta facendo questo con il Venezia, farà tanta strada ed è un grande allenatore. Mertens da anni sta facendo cose fuori dal comune, se Osimhen non è al 100% è giusto che giochi il belga".