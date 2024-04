Capuano: "Il Napoli con Montella farebbe un ottimo acquisto per un motivo in particolare"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Ciro Capuano, ex calciatore ed è stato allenato da Montella al Catania:



“Montella sulla panchina del Napoli? Non lo vedrei bene, di più. Ha un bagaglio d’esperienza come allenatore importante. Penso che il Napoli farebbe un ottimo acquisto.

A Napoli, oggi, può venire anche Guardiola che è un top, ma è sempre un punto interrogativo.

Credo che Montella abbia la giusta personalità per convivere con De Laurentiis. Penso che questi allenatori che sono stati giocatori abbiano la personalità per avere a che fare col presidente del Napoli. Queste persone sanno muoversi in questi contesti, quindi penso di sì.

Con quale allenatore ricomincerei nel Napoli se non fosse Montella? Prenderei Italiano della Fiorentina. Se poi parliamo del 4-3-3 che piace a De Laurentiis, possiamo parlare anche di Roberto De Zerbi. Il Napoli deve ricostruire un’altra volta tutto. Il prossimo anno non ha nulla da perdere il Napoli, peggio di cosi spero non si possa fare.

Al Cholo Simeone l’esperienza di Catania è servita per diventare l’allenatore che è oggi. Ha costruito se stesso, ha costruito la propria formazione di allenatore. Con l’Atletico Madrid è sempre lì. Con il budget e la formazione che ha non sta facendo un lavoro grandioso, di più!”.