Ezio Capuano: "Ho commesso qualche errore nella mia carriera che è pesato, anche sotto il profilo della comunicazione. Mertens? Lo ripeterei..."

Napoli Calcio - Eziolino Capuano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ha visto la serie A per un breve periodo all'estero: ho commesso qualche errore nella mia carriera che è pesato alla lunga, anche sotto il profilo della comunicazione. Ho allenato in tutte piazze importantissime e mi auguro il prossimo anno di trovare un progetto importante. Mertens? La potrei ripetere ancora, non lo conoscevo: sono innamorato di Insigne".