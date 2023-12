Caprile, l'agente: "Vuole dimostrare il suo valore: battaglia a Empoli per giocare"

Il procuratore Graziano Battistini intervistato da TuttoMercatoWeb ha parlato del suo assistito, Elia Caprile dell’Empoli, ma di proprietà del Napoli:

“Credo che per provare a raggiungere obiettivi importanti bisogna essere pronti a tutto. L’infortunio ha determinato alcune situazioni momentanee, ma è determinato a dimostrare che la scelta fatta in estate è giusta. Sta battagliando per mostrare il proprio valore dopo una partenza ad handicap, ma le difficoltà sono una palestra di vita e nelle difficoltà si cresce”.