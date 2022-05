Caprile, l'agente: "Sogna Napoli, è bravo anche con i piedi. Non ho sentito ancora Giuntoli"

Graziano Battistini, agente tra i tanti portieri anche di Elia Caprile, portiere classe 2001 del Leeds accostato al Napoli e ad oggi in prestito al Pro Patria, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La costruzione dal basso va bene ma non sempre e in tutte le partite. Il papà di Caprile è napoletano verace. Bisogna ringraziare il presidente della Pro Patria per quanto sta dando a Elia. Lui però fa parte di una realtà importante come il Leeds. Non abbiamo parlato con Giuntoli. Il suo sogno è di giocare con il Napoli certo e probabilmente interessa, lui però è del Leeds. Bisogna capire se ci sarà una retrocessione in Championship del Leeds, spesso può essere l'occasione per i giovani giocare quel campionato. E' molto bravo anche con i piedi, ha lavorato tanto".