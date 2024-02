Caprile, l'agente: "Pronto per difendere la porta del Napoli? Elia è nato pronto! C'è una persona che sarebbe felice di vederlo in azzurro"

Ultime notizie Napoli - Arriva l'annuncio dell'agente di Elia Caprile di proprietà del Napoli riguardo il suo futuro tra i pali azzurri in vista delle prossime stagioni.

Caprile-Napoli: annuncio dell'agente

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del portiere di Napoli ed Empoli Elia Caprile, Graziano Battistini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non ho ancora visto l’intervista di Caprile, il papà è napoletano e sicuramente sarebbe felice di vederlo in azzurro. Se è pronto per difendere già la porta del Napoli? Non saprei, da quando lo conosco è sempre stato pronto e a tutte le sollecitazioni sottoposte ha sempre risposto presente. Vorrei focalizzarmi però più sul fatto che stia difendendo la porta dell’Empoli cercando di arrivare all’impresa della salvezza. Elia è un ragazzo nato pronto. Per arrivare ad essere forti bisogna sempre migliorarsi, Caprile è un portiere completo e deve dimostrare giorno dopo giorno di essere all’altezza: lui lo sa, ha una mentalità importante e di conseguenza deve andare avanti così. Il potenziale di Caprile è come Meret, Gollini, Vicario e Donnarumma? Caprile è Caprile”