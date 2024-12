Caprile, l'agente: "Orgoglioso di essere a Napoli, ma a gennaio se dovesse arrivare qualcosa di interessante si vedrà perché vuole giocare"

Napoli - Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, è intervenuto ai microfoni di TeleCapri per parlare di quello che può essere il futuro di Elia per il mercato di gennaio:

"Elia è orgoglioso di poter vivere quest’esperienza in un club così importante e anche di un allenatore importante. Misurarsi a certi livelli è sempre importante per capire dove si è. Quest’esperienza l’ha fatto crescere ancora, ma la sua ambizione è chiara che è quella di voler giocare sempre, è un portiere che vuole sempre fare il protagonista e sa che di fianco ha un portiere importante come Meret e che il mister fa la sue scelte. Non vuole mollare nulla, sul mercato di gennaio si vedrà ma sarebbe un peccato se facesse tutto l’anno in panchina. Se dovesse arrivare qualcosa di interessante perché no, lui però ha il focus sul Napoli e vuole battagliare. Quando è stato chiamato in causa ha dimostrato di poter fare bene e facendosi trovare pronto.

Quella della Coppa Italia è stata una serata disgraziata, nella Lazio erano mischiati tra chi ha giocato bene e chi giocava sempre. Elia penso che ha dimostrato anche in un’occasione di emergenza di aver fatto bene il suo parando anche un rigore, finita la partita era molto amareggiato".