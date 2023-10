Caprile, l'agente: "Napoli? Vedremo cosa accadrà in futuro! Se Garcia resta è perché ha i comandi della squadra"

A Radio Crc nel corso della trasmissione ‚ÄúSi Gonfia la Rete‚ÄĚ √® intervenuto Graziano Battistini, agente del portiere del Napoli Elia Caprile ed ex portiere del Verona.

‚ÄúI portieri in Nazionale sono sempre i soliti, non dico nulla perch√© purtroppo non c‚Äô√® pi√Ļ Cragno che non ha potuto dimostrare il suo valore. Sono buoni portieri, ma √® una grande sofferenza per me non vedere Cragno.¬†

La cura Spalletti non so se sta funzionando, bisogna dargli tempo. Considero Spalletti un valore aggiunto, è di un livello maggiore rispetto al predecessore e con un pizzico di fortuna si spera possa realizzarsi qualcosa di importante.  

Quando si fanno analisi sugli allenatori bisogna sempre certificare che sia in sella e sia ascoltato dai giocatori. Se Garcia resta è perché è in sella e ha i comandi della squadra. Cambiare tanto per cambiare non ha senso. Non so se De Laurentiis abbia incontrato Antonio Conte, è vero che siamo in una situazione in cui si è presa una decisione importante continuando con Garcia. C’è tutto il tempo per rimediare a questo inizio di stagione un po' balbettante. La squadra azzurra è la stessa fino ad un certo punto perché manca Kim che è un perno importante in difesa, e poi manca un allenatore che ha fatto cose importanti e che aveva creato un feeling pazzesco con la squadra per cui sono cambiate anche le convinzioni. Non è sempre semplice ripetersi ed essere vincente anche perché poi ci sono le altre e le altre si chiamano Inter, Juve, Milan. E’ chiaro che se dovesse continuare questo momento balbettante vuol dire che qualcosa non va, ma credo che il Napoli voglia dare a Garcia la possibilità di incidere. 

Caprile? Si è fatto male per cui non sta giocando. Ora si è rimesso in pista e vuole dimostrare che in categoria può far bene e sta lavorando duro per riprendersi il suo posto. I fatti oggi dicono che è ad Empoli e vuole tornare subito in pista, poi vedremo cosa accadrà in futuro"