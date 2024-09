Elia Caprile ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai al fischio finale di Juve-Napoli:

“Abbiamo cambiato qualcosa ma alla fine non sono i moduli che ti fanno vincere le partite. Siamo noi calciatori, compagni che ci diamo una mano dimostrando carattere in tutte le gare. Stiamo crescendo. Secondo me abbiamo fatto un’ottima partita concedendo poco o niente, le migliori occasioni sono state le nostre”.