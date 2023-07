Cappella: "Garcia potrebbe chiedere un sacrificio a Kvaratskhelia e Politano, c'è un giovane di qualità che preferisco"

Notizie Calcio Napoli - Fabrizio Cappella, giornalista Rai inviato a Dimaro, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte:

“Garcia, quali novità rispetto a Spalletti? Garcia vorrà differenziare il suo modulo in modo più frequente rispetto a quanto abbiamo visto con Spalletti. Vuole cambiare di più e potrebbe farlo sia a partita in corso che partendo con un assetto diverso; il 4-2-3-1 potrebbe essere l'idea utilizzata più spesso. Anche per questo si cercano calciatori con determinate caratteristiche che possano adattarsi a questo tipo di modulo.

I calciatori più duttili del Napoli sono Elmas, e poi Zielinski che può fare dalla mezz'ala al trequartista. Gli altri sono più rigidi nelle posizioni che hanno conquistato. Lobotka quando ha giocato nel 4-3-3 si è espresso in maniera straordinaria mentre quando ha fatto il centrocampo a due è stato meno clamoroso come giocatore adibito al ruolo di play basso. Credo che Garcia chieda duttilità anche nei piccoli spostamenti in pochi metri, cioè passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 magari anche chiedendo il sacrificio a Kvara o a Politano di coprire un po' di più, fare da centrocampista offensivo più che attaccante esterno; sono piccoli sacrifici che chiederà a tutti quanti ma non credo che verrà stravolto il DNA di nessun giocatore del Napoli. Anche Raspadori potrebbe entrare nei meccanismi di questa duttilità perché ha dimostrato di saper fare la prima punta e di saper giocare alle spalle dell'attaccante centrale. Ma questa sua capacità potrebbe danneggiarlo perché gli farebbe perdere una sua identità.

Big in arrivo a Dimaro? Sarà un altro ritiro per noi e soprattutto per Garcia, comincerà a lavorare con la squadra che si ritroverà a inizio campionato. Il mister ha già anticipato che nella partita di giovedì, contro una squadra di dilettanti, giocheranno tanti ragazzi della primavera perché i big avranno pochi minuti nelle gambe.

Futuro Osimhen? Calenda e Osimhen valuteranno l'offerta del Napoli; chiaramente loro si aspettano il massimo di quello che il Napoli può spendere e l'accoglierebbero volentieri; sia l'entourage del giocatore che lo stesso Osimhen che non ha nascosto la volontà di restare a Napoli.

Quale dei giovani potrebbe giocare in prima squadra? Zanoli, Zerbin e Gaetano sono tre giocatori che possono tornare assolutamente utili nel Napoli. Io, dei tre, preferisco Gaetano, giocatore di grandissima qualità. Confido che possa restare proprio per rappresentare quell'alternativa a centrocampo con la duttilità che ha sempre dimostrato in questi anni e fare anche un salto di qualità in termini di minutaggio. Potrebbe essere anche un'alternativa a Lobotka anche se deve migliorare in quella posizione perché la sua posizione migliore è quella di mezz'ala o centrocampista che deve spingere un po' di più”