Capo Procura di Perugia: "Il tifo napoletano è maturato molto. De Laurentiis? Un esempio, ha allontanato contatti con criminalità"

Ultime Notizie. Raffaele Cantone, capo della Procura di Perugia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino:

Intervista Cantone scontri tifosi

Il tifo violento è purtroppo ancora radicato non solo a Napoli, ma quasi in ogni città italiana. Non crede che ci sia una sorta di “perdonismo” nei confronti di queste violenze anche da parte dei settori sani del tifo e della società?

«Non ho questa sensazione, anzi mi sembra che il tifo napoletano sia maturato tanto in questi anni anche imparando a non raccogliere provocazioni come quando sono fatti oggetto di cori di discriminazione».

Il mondo del calcio ha invece gli anticorpi necessari permettersi contro quel mondo ultras che in alcuni casi si manifesta anche con la violenza?

«Guardi, proprio il Napoli di De Laurentiis può essere preso come un esempio virtuoso in questo senso. La società ha fatto tanto in questi anni provando a tenere al riparo il club da certi mondi anche allontanando i calciatori anche da rischi di contatti con personaggi vicini alla criminalità organizzata, ma anche accettando l’idea di mandare la squadra ad allenarsi lontano dalla città».

E le istituzioni fanno la loro parte? «So che è complesso dirlo adesso, a caldo, subito dopo un episodio gravissimo come quello avvenuto sull’A1.Ma le istituzioni la lotta al tifo violento la fanno, questi episodi per fortuna sono marginali rispetto al passato. Questo non significa che non ci sono più, ma che assistiamo ad una drastica riduzione di risse tra tifoserie e violenze da stadio. Basti pensare che anche stavolta le due tifoserie si sono incontrate a centinaia di chilometri di distanza dai due rispettivi stadi proprio perché gli strumenti per intervenire ci sono, vanno solo utilizzati».