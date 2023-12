Capuano: "Mertens? Quella frase è l’unica cosa che viene ricordata in 40 anni: quanti ne ho scoperti io?"

Eziolino Capuano ha parlato al Corriere dello Sport di Dries Mertens e delle sue parole:

"Quella frase su Mertens è l’unica cosa che viene ricordata in 40 anni", ha detto Eziolino. "Io Mertens non lo conoscevo bene all'epoca come nessun altro. E invece in quel Napoli c’era un certo Insigne che stava volando ed era all’apice della carriera. Quindi dissi: 'Ma quando gioca questo? Non farà nemmeno 8-9 partite'. E poi però vi faccio una domanda io: quanti altri calciatori ho scoperto che oggi stanno tra Serie A e Nazionale? Di quelle mie previsioni azzeccate nessuno parla ma si torna sempre a ricordare quella frase su Mertens".