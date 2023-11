Capello: "Napoli per mezz'ora alla pari con il Real Madrid! Non capisco le dichiarazioni di Anguissa..."

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Real Madrid-Napoli 4-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è stato per mezz’ora molto bello da vedere, poi i cambi di Ancelotti hanno fatto la differenza oltre all’errore di Meret. Nel prima parte del secondo tempo gli azzurri hanno giocato alla pari con il Real Madrid. Al Bernabeu se ti rilassi un attimo sei morto”.

Che qualcosa sia successo rispetto all’anno scorso è innegabile, le parole di Anguissa poi vanno spiegate ai tifosi se ora dici che ora si gioco tutti per uno e uno per tutti. Vuol dire che prima non lo si faceva? O non avevano metabolizzato le scelte di Garcia?”.