Ultimissime calcio Napoli - Fabio Capello commenta Napoli-Barcellona ai microfoni di Sky Sport: "Callejon non poteva sbagliare un gol così. Il Barcellona ha continuato ad essere statico per tutta la partita, finché non si accende Messi è difficile che attacchino. Direi che questo Napoli contro il Barcellona è piaciuto. C'è stata tanta unità tra i giocatori".