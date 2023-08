Capello: "Lobotka fa cose piccole, ora deve passare dal merletto alla tovaglia!"

Intervista a Fabio Capello oggi sulle pagine del Corriere della Sera. L'ex allenatore e commissario tecnico si esprime sui cambiamenti del calcio, a partire dalla scomparsa del cosiddetto "numero 10".

Ultime notizie. Capello non ha dubbi a tal proposito: "Purtroppo non ce ne sono. Anche in Italia non ce ne sono. L’unico che mi pare abbia qualità da regista e da fantasista è Kevin De Bruyne del City. Quando arriva vicino all’area di rigore mostra capacità realizzativa e quando è dietro vede bene il gioco. Lui mi sembra il più completo. Anche se Guardiola recentemente lo ha spostato più avanti".

Capello su Lobotka

Poi, continuando su questo discorso, Capello cita anche un giocatore del Napoli: "Lobotka, che forse è uno dei pochi centrali che giocano in Italia, è uno che cuce. Lui però fa dei merletti, cose piccole. È bravo, sa posizionarsi, sa far girare la squadra, ma il suo spazio è piccolo. Le doti le ha, dovrebbe applicarsi a ricami più importanti, avere più ambizione, passare dal merletto alla tovaglia".