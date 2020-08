Capello: "Koulibaly e Manolas giocatori chiave stasera! Insigne titolare? Scelta perfetta di Gattuso. Pensate a Dybala con Sarri ieri..."

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Capello, allenatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La chiave della partita saranno Manolas e Koulibaly. Il Barcellona è una squadra che entra molto per vie centrali, sarà importante la loro posizione. Il Napoli potrebbe decidere di aspettare e di ripartire perché quando viene presa in contropiede il Barcellona concede molto. Bisogna sfruttare al massimo le occasioni che creeranno perché ce ne saranno! Hanno dei problemi a difendere anche da palla inattiva. Insigne? Meglio lanciarlo subito se si hanno dei dubbi che fare come accaduto ieri con Dybala. Lo fai partire dall’inizio e vedi come si comporta, tanto i calciatori vogliono sempre giocare. Scelta perfetta di Gattuso”.