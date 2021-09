Capello: "Juve competitiva con i giocatori che non erano a Napoli"

Napoli - "Anche Szczesny stasera in due occasioni s'è mostrato attento e concentrato, era importante per lui non subire gol e quindi non avere colpe". Parole e pensieri di Fabio Capello, allenatore presente negli studi di 'Sky' che ha così commentato il 3-0 rifilato dalla Juve al Malmoe in terra svedese. "La Juve - prosegue - con i giocatori che non c'erano a Napoli ha dimostrato di essere molto pericolosa, e poi mi è piaciuta per l'attenzione e la voglia che ha dimostrato. Soprattutto, proprio come voleva Allegri, ha dimostrato grande concentrazione".