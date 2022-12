Capello: "Il Napoli mi ha impressionato per convinzione, qualità e alternative a disposizione"

Sulle pagine del Corriere della Sera c'è una lunga intervista a Fabio Capello che si sofferma molto sulla corsa scudetto

Il Napoli ha avuto giocatori meno spremuti dal Mondiale: un vantaggio? ¬ęPu√≤ esserlo, ma conta di pi√Ļ il giusto mix di tecnica e forza che Spalletti ha a disposizione per restare in alto. Il Napoli mi ha impressionato per convinzione, qualit√† e alternative a disposizione¬Ľ.

Ci saranno subito Inter-Napoli e Napoli-Juve: sfide verit√†? ¬ęSaranno test bellissimi¬Ľ.

Il Milan non fa (almeno) doppietta tricolore dal 1994 con lei in panchina. Pioli pu√≤ puntare al bis? ¬ę√ą difficile, ma le inseguitrici tra loro sono tutte molto vicine. Il Napoli per√≤ √® favorito¬Ľ