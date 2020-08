Capello: "I giocatori credono in Gattuso, il Napoli l'anno prossimo sarà protagonista! Gli azzurri hanno fatto bella figura stasera"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Capello, allenatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Le qualità del Barcellona si conoscono, il Napoli ha avuto l’occasione di portarsi in vantaggio ma Mertens non l’ha sfruttata. Non avevo mai visto una concentrazione difensiva del genere da parte del Barcellona, significa che la squadra vuole andare avanti. Il Napoli ha fatto bella figura ma la differenza l’ha fatta la fisicità dei difensori catalani. I giocatori del Napoli credono davvero tanto in Gattuso. Considerando che la squadra si rinforzerà, credo che il Napoli sarà protagonista l’anno prossimo”.