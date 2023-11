Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Real Madrid-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Garcia ha voluto cambiare una squadra che giocava a memoria, sparigliando le carte e non è entrato nel cuore dei giocatori. Mazzarri è tornato indietro con intelligenza, rimettendo la chiesa al centro del villaggio”.

Real Madrid? Loro non giocano mai per il pareggio, ma sempre per vincere specialmente se si gioca al Bernabeu".