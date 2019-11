Zazzaroni: "I giocatori del Napoli hanno provato a chiedere scusa ad ADL, il patron non risponde!"

Ultimissime calcio Napoli - Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“De Laurentiis in America non ha dimostrato nessuna intenzione di tendere la mano verso i calciatori dal momento che non ha risposto nemmeno ai messaggi. Se volesse esonerare Ancelotti lo farebbe senza problemi, il passaggio in Champions League porterebbe bei soldini, altro che quelli delle multe ai calciatori. Hanno provato a fare un intervento pubblico per chiedere scusa e lo hanno anche contatto ma lui al momento non risponde”.