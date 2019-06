Cantone a CN24: "Ho avuto il privilegio di far cantare Hamsik: è stato un momento magico per me" [VIDEO]

Premio Malafemmena 2019 15esima edizione - CalcioNapoli24 TV, parner dell'evento tenutosi in Villa Doria a Capodimonte e tv ufficiale della 15ª edizione, ha intervistato i protagonisti e i premiati della serata organizzata dalla collega Barbara Carere e dal marito ed ex calciatore Giuseppe Della Corte e condotto da Francesco Mastandrea. Tantissimi i premiati del mondo dell'editoria, imprenditoria, giornalismo, spettacolo, musica, sport, tv e cultura del panorama campano, madrina della serata Valentina Stella.

Fra i premiati, la cantante Emiliana Cantone, ha parlato tanto di Napoli:

"Festa di Hamsik? Ero in qualità di amica del dottor De Nicola e mi sono esibita. E' stato un conciliare le cose, Marek era lì, timido ma si è creato un momento di gioco. Ho avuto il privilegio di far cantare Hamsik. E' stato un momento magico per me che sono tifosa".