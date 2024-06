Canovi: "Kvaratskhelia merita il rinnovo dallo scorso anno. Osimhen? La clausola è alta"

Calciomercato Napoli - Dario Canovi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Il ragionamento del contratto di Kvaratskhelia dovrebbe farlo prima la società, quando meriti un rinnovo è giusto che sia ricompensato, spesso le società dimenticano questa elementare giustizia. Chiaro che se gioco con qualcuno che guadagna tre volte tanto, non la prendo bene. Vero che quest'anno il campionato del Napoli è stato deludente, ma diciamo pure che Kvara meritava il rinnovo dalloo scorso anno, con Osimhen che ha avuto un adeguamento a 10 milioni. Conte? E' uno abituato a certe situazioni, sicuramente non è felice di aver trovato un ambiente in cui ci sono un paio di casi spinosi, spero non ce ne siano ulteriori.

Osimhen al Psg? Certamente la clausola è molto alta, non molti club possono permettersela né le prestazioni del nigeriano di quest'anno invogliano ad una spesa del genere. Sarebbe un problema per il Napoli tenerlo in organico con un ingaggio così alto. Se fossi De Laurentiis mi priverei anche di Kvara? Ricordo sempre che l'Inter del triplete lo vinse con i soldi della cessione di Ibra, acquistando Milito e Thiago Motta. Se avessi 200 milioni disponibili per il mercato riuscirei a fare una squadra da scudetto, senza ombra di dubbio".