Canovi: "Koulibaly al PSG? Non credo che i francesi abbiano i soldi per prenderlo"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Canovi, agente.

"Koulibaly? Bisogna vedere se c'è stata realmente un'offerta. Il mercato è il riflesso reale del momento socio-economico europeo. Il PSG il tesoretto economico che aveva messo da parte lo ha speso per Icardi, per ora infatti ha fatto tutti prestiti con diritto di riscatto, vedi Florenzi. Le società con liquidità sono le squadre inglesi, che hanno un contratto con diritti televisivi che permette un'altra liquidità. Chiaro che il gioco ce l'ha in mano l'acquirente. In questo momento le squadre spagnole non stanno facendo operazioni, nemmeno il Barcellona che generalmente ne fa. L'Inter con i soldi di Icardi ha comprato Hakimi. Per il PSG forse l'urgenza si sposta a sinistra, se si è fatto male seriamente Bernat dovrà provvedere lì. Leonardo stesso lo ha detto, c'è bisogno di essere creativi, il che significa non pagare. Il Napoli ha invece urgenza di incassare".