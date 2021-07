Canovi: "Insigne, la scelta è economica: l'ingaggio pesa nella carriera breve dei calciatori"

Napoli Calcio - Dario Canovi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Insigne? C'è sempre la scelta del giocatore che pesa. Non giocano i contratti o le società: dipende la sua volontà che può cambiare per questioni economiche che sono estremamente importanti per la carriera, sempre breve, di un calciatore. Un contratto di 4-5 anni può cambiare la vita di un calciatore. Thiago Motta? Speriamo che la firma possa arrivare presto, credo andrà tutto bene".