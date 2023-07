Cannella: "Meluso profilo non importante, ma giusto premiare la gavetta. De Laurentiis idolatrato da tutti, starà godendo"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo.

"Il profilo di Meluso non è certamente importante, ma non è alcuna offesa anzi. De Laurentiis chiede persone che sappiano avere un contatto giornaliero con la squadra e che sappiano stare al proprio posto. E' giusto poi premiare chi ha fatto tanta gavetta, poi Meluso ha già un'ottima esperienza in giro per l'Italia. Ha una posizione un po' democristiana nel Napoli, sarà sempre oculato in tutte le sue interviste. Osimhen? La sua permanenza dipende poco dal Napoli. Alcuni club europei sono già a ridosso dei primi impegni ufficiali, quindi potrebbero accelerare a breve. Se arrivano offerte impossibili da rinunciare, il Napoli non può farci nulla. Quindi bisogna navigare a vista. Se Osimhen si conferma affezionato al Napoli, però, non ci sarà prezzo che tenga. De Laurentiis finalmente amato dai napoletani? E' la legge del calcio, chi vince ha sempre ragione. Lo scorso anno era criticatissimo, ora è al centro delle lodi di tutti. Starà certamente godendo. Lo Celso? E' un'operazione perfetta per il Napoli, ha qualità ed esperienza. Anche economicamente può essere nel corde degli azzurri"