Cannella: "Il Napoli sta facendo un mercato di giovani con caratteristiche precise, vedremo se si sposeranno che l'idea dell'allenatore"

Giuseppe Cannella, intermediario:

“Un mercato molto attivo questo di gennaio perché ci sono direttori bravi a cui piace fare mercato. C'è più frenesia di fare mercato che fare mercato perché utile. La mancata qualificazione nei Mondiali ci fece toccare il fondo, c'è un po' di confusione. Gattuso? Sono affezionatissimo a Rino, l'ho avuto in gestione è stato un grande giocatore. Come allenatore l'ho seguito all'inizio, ha grande voglia di emergere, confrontarsi, imparare. Il Napoli sta facendo un mercato di giovani con caratteristiche precise, bisogna capire se questi obiettivi che il Napoli sta raggiungendo anche per la stagione prossima siano condivisi da un allenatore che predilige la qualità".