Cannella: "Giuntoli insostituibile ma ADL ha un asso nella manica, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il direttore sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Obbligo di avere un ds? Ogni club per legge deve averne uno in organico, De Laurentiis è un dirigente esperto ed i risultati sono dalla sua parte. Attenzione anche a Edo che ormai respira l’atmosfera dello spogliatoio da 15 anni. ADL si è affidato sempre a collaboratori molto esperti, negli anni si è arricchito anche di grandi talent scout. Micheli e Mantovani sono due grandi professionisti e sono sicuro che troveranno la quadra con ADL per proseguire insieme, Giuntoli è insostituibile. De Laurentiis ormai si è fatto un’opinione di tutti gli operatori di mercato perché li ha conosciuti tutti, ha l’esperienza necessaria. Itakura vicino alla firma? Un’operazione commerciale”.