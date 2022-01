Cannella a CN24: "Nandez? Il Napoli poteva prenderlo anni fa e non l'ha fatto! Tuanzebe deve adattarsi al calcio italiano"

L’ex direttore sportivo del Modena Giuseppe Cannella è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il leader carismatico del Napoli? Koulibaly e Mertens hanno un ruolo importante nello spogliatoio, Dries è un calciatore che ti affascina col sorriso e dal punto di vista comportamentale e dell’entusiasmo. Sotto l’aspetto prettamente dell’applicazione e dell’attenzione forse spicca Koulibaly, ma nessuno dei due esclude l’altro.

Il mercato del Napoli tra Nandez e Tagliafico? Se parliamo del primo, il Napoli ha avuto la possibilità di prenderlo anni fa e non lo ha fatto: fortunato il Cagliari ad acquistarlo, darebbe una mano a tutte le squadre interessate. Tagliafico è esperto, è abituato a palcoscenici importanti e non c’è molto altro da aggiungere: è un ottimo giocatore lui così come Nandez, che potrebbe giocare sulla fascia.

Altri profili di mercato che mi stuzzicano? Mi sono lasciato andare a qualche critica un po’ dura su calciatori proposti al Napoli, ad esempio Nuno Mendes a Napoli e Lazio a prezzi molto inferiori a quelli a cui è poi andato al Paris Saint-Germain. Però sono scelte di mercato, che vanno rispettate. Tuanzebe deve adattarsi al calcio italiano, il Napoli non deve prendere giocatori in prestito per il club che è: il calcio italiano più che una gioielleria è diventato una bigiotteria, bisogna abituarsi”