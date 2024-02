Cannella a CN24: "Mazzarri non idoneo per il dopo Garcia! Le situazioni di Osimhen e Zielinski sono state gestite molto male"

Il dirigente sportivo, Giuseppe Cannella, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live:

"Osimhen è un professionista ed è normale che nell'ultimo periodo tra rinnovo e altre circostanze si sia creato caos intorno a lui. Non ho mai immaginato che possa essere messo fuori rosa. Quando si entra nello spogliatoio va spronato e preso per il verso giusto ma non penso che non sia concentrato sul Napoli.

Zielinski? Dopo spalletti si sono creati tutti questi disguidi con un presidente che interviene nello spogliatoio e allenatori che lo consentono. Anche il polacco è un calciatore di mestiere e deve dimostrare professionalità, ma è normale che il ragazzo sia confuso se la società dice di non utilizzarlo e l'allenatore lo mette in campo.

Mazzarri non è la scelta idonea per il dopo Garcia. Una squadra che negli ultimi anni gioca in maniera propositiva, non è adatta a Mazzarri. L'allenatore sta cercando soluzioni ma alla fine temo che la quadra non si troverà mai".