Cannavaro su Calciopoli: "Sento miei quegli Scudetti, la polemica durerà per sempre"

Fabio Cannavaro ha ribadito in un'intervista ad ADSportsTv il suo pensiero su Calciopoli, spiegando che la Juve in cui militava in quegli anni non aveva bisogno di aiuti esterni, al contrario di quanto deciso nei tribunali sportivi, per vincere in Italia. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve: "Eravamo una squadra che non aveva bisogno di nessuno, eravamo talmente più forti degli altri che comunque riuscivamo a vincere - il punto di vista del Pallone d'Oro 2006 -. C'è tanta amarezza perché quando vedo che tra 2004 e 2006 non ci sono trofei... Però per me resta quello scudetto, ho ancora la medaglia in casa. Anzi dovrei averne due...

Per me l'ho vinto quello scudetto, poi ognuno può fare e dire quello che vuole. Questa sarà una polemica che durerà per il resto di tutta la storia del nostro calcio. Io quegli scudetti li sento miei".